Москва, 12 июня, 2019, 20:21 — ИА Регнум. 29 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом в среду, 12 июня, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Домодедово

Так, по состоянию на 20:15 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны 18 рейсов, ещё два отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержаны четыре рейса, один отменен; в аэропорту «Внуково» задержан три рейса, один отменен.

Причины задержки и отмены рейсов в столичных аэропортах не сообщаются.