Ереван, 12 июня, 2019, 19:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту России Владимиру Путину и премьер-министру России Дмитрию Медведеву по случаю государственного праздника Российской Федерации.

president.am Президент Армении и посол России в Армении

В послании президенту Владимиру Путину, в частности, говорится: «Уважаемый Владимир Владимирович, от имени народа Армении и от себя лично сердечно поздравляю Вас с государственным праздником — Днем России! Этот праздничный день знаменуется большими успехами в политической и социально-экономической жизни России, еще большим упрочением ее роли и авторитета на международной арене».

«Образцовые отношения между нашими странами, основанные на многовековых традициях дружбы, доверия и взаимной поддержки, продолжают укрепляться в духе союзничества и стратегического партнёрства во благо наших народов. Прочные узы братства, связывающие Армению и Россию, а также наш активный политический диалог служат прочным фундаментом для развития торгово-экономического, военно-политического и культурно-гуманитарного сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и других региональных и международных структур», — написал Пашинян, пожелав Путину крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу России — мира, благополучия и процветания.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, в послании премьер-министра Никола Пашиняна Дмитрию Медведеву, в частности говорится: «Уважаемый Дмитрий Анатольевич, примите сердечные поздравления по случаю государственного праздника — Дня России! Эта знаменательная дата всецело связана с глубинными преобразованиями, нацеленными на повышение благосостояния граждан Российской Федерации и упрочения ее роли на мировой арене».

«С удовлетворением хочу отметить заметное упрочение армяно-российского союзнического партнерства, что проявляется как на двустороннем уровне, так и при взаимодействии в рамках интеграционных объединений и международных организаций. Убежден, что последовательное наращивание стратегического взаимодействия между Арменией и Россией всецело исходит из интересов народов наших стран», — написал армянский премьер, пожелав Медведеву доброго здоровья, благополучия и новых успехов в ответственной деятельности, а всем гражданам России — мира, счастья и процветания.

В свою очередь президент Армении Армен Саркисян с супругой по случаю Дня России посетили посольство России в Армении.

Как сообщает пресс-служба аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил посла Сергея Копыркина, сотрудников посольства и в их лице дружественный народ России.

Высоко оценив армяно-российские стратегические и партнерские отношения, президент республики выразил уверенность, что сотрудничество между двумя странами, основанное на исторических связях, в будущем также продолжит развиваться и расширяться.