Калуга, 12 июня, 2019, 19:49 — ИА Регнум. В День России музеи Калужской области организовали бесплатный вход для посетителей.

Artmuseum.kaluga.ru Калужский музей изобразительных искусств.

Как сообщили 12 июня корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры, праздничная акция действует во всех государственных и муниципальных музеях области и направлена на повышение доступности культурных ценностей для населения — задача поставлена национальным проектом «Культура».

Напомним, в настоящее время на территории Калужской области действуют 35 музеев, из которых 26 — областные и 9 — муниципальные.

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