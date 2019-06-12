Мадрид, 12 июня, 2019, 19:41 — ИА Регнум. В начале марта министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини пообещал объединить все популистские, антиевропейские и ультраправые силы в Европейском парламенте, чтобы они стали там одной из главных групп. Спустя две недели после европейских выборов все указывает на то, что эти планы не смогут осуществиться, считает испанское издание La Vanguardia.

you_littleswine Европейский парламент

По итогам голосования три группы, которые в наибольшей степени поддерживают взгляды евроскептиков, — это «Альянс европейских консерваторов и реформистов» (ECR), получивший 64 места, «Европа за свободу и прямую демократию» (EFDD), имеющая 54 места, и «Европа наций и свобод» (ENF) с 58 местами. Эти цифры могут немного измениться после итогового присоединения к парламенту новых евродепутатов: тех 16, кто еще не выбрал, в какую группу войти, и 9 незарегистрированных.

Союзы, которые до сих пор продолжают существовать, препятствуют образованию единой ультраправой силы. «Три группы евроскептиков в Европарламенте, оставаясь раздробленными, едва ли способны парализовать нашу активность», — утверждают источники в законодательном органе. Было подсчитано, что такого рода силы должны представлять собой 33% всего парламента, чтобы заблокировать его деятельность, чего им добиться не удалось. На текущий момент, даже если все незарегистрированные и не определившиеся с группой депутаты присоединятся к сложно организованному союзу трех самых антиевропейских объединений, то численность блока достигнет максимум 191 парламентария из 751, составляющих Европарламент, что далеко от 33%.

Расхождения между депутатами-евроскептиками и их более правыми коллегами также стали заметны. Лидер британской «Партии Брексита» Найджел Фарадж — победитель выборов в Соединенном Королевстве — уже успел сообщить, что он не присоединится к группе Марин Ле Пен и Маттео Сальвини (ENF) и продолжит бороться за то, чтобы иметь собственную группу, как это делала EFDD (правда, раньше она могла рассчитывать на итальянское «Движение пяти звезд», которое потеряло представительность и в принципе продолжает переговоры о присоединении к другому союзу).

С другой стороны, новая ультраправая голландская партия «Форум за демократию» (FvD) объявила, что она присоединится к «Альянсу европейских консерваторов и реформистов», указав на свои отличия от голландской партии со схожей идеологией, «Партии свободы» (PVV), возглавляемой Гертом Вилдерсом, союзником Ле Пен. Еще одним неизвестным в европейском уравнении было то, какую группу выберут испанские радикалы из Vox. В начале июня заместитель генерального секретаря партии Иван Эспиноза де лос Монтерос сообщил, что «маловероятно» присоединение партии к Ле Пен, Сальвини и Вилдерсу. Возможно, испанцы тоже выберут «консерваторов и реформистов». Кандидат от альянса на должность главы Еврокомиссии, чех Ян Захрадил, признался в беседе с La Vanguardia, что переговоры об этом ведутся.

Наконец, венгерское объединение «Фидес», возглавляемое премьер-министром страны Виктором Орбаном, остается в рядах Европейской народной партии. Оно выиграло выборы, получив 13 мест из 21, предназначенного для Венгрии. Орбан, хотя и продемонстрировал значительное совпадение политических взглядов с Сальвини, в других вопросах расходится с Ле Пен — например, в том, что касается экономики. Француженка отстаивает протекционизм, в то время как венгр всегда выступал за экономический либерализм.