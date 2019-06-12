Москва, 12 июня, 2019, 19:35 — ИА Регнум. В Госдуме возмущены шантажом главы МИД Украины Павла Климкина относительного возможного участия России в ПАСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июня.

Gov.ua Павел Климкин

«Обещания Климкина «не делать формальных вежливых жестов» в сторону ПАСЕ (как он выразился, «института, дискредитировавшего себя») в случае возвращения в Страсбург российской делегации — не что иное как шантаж, который, думается, мало на кого способен произвести впечатление», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Даже в случае, если Украина пойдёт на крайние меры и объявит бойкот, как это уже было на заседании КМСЕ в Хельсинки, на конструктивной и профессиональной деятельности Ассамблеи это вряд ли отразится, рассуждает парламентарий.

Он отметил, что украинские народные депутаты и ранее не утруждали себя проявлением хороших манер в Страсбурге — все помнят зеленые сантехнические перчатки, в которых демонстративно разгуливал по Дворцу Совета Европы представитель делегации Украины, а также безобразные инциденты с оскорблениями российской тележурналистки Ольги Скабеевой со стороны украинских политиков в ПАСЕ.

«Отказ от диалога и попытки выдвижения ультиматумов вредят самой Украине. Киев демонстрирует политическую инфантильность, бессилие, неспособность зрело подходить к решению вопросов общей европейской стабильности и безопасности», — заявил Слуцкий.

Украинскую делегацию никто не лишает ее прав, напротив, если рекомендованные поправки в регламент будут приняты, она, как и все остальные национальные делегации, будут защищены от дискриминации, подчеркнул депутат.

Кроме того, глава профильного комитета Госдумы напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал и внес в Верховную раду представление на увольнение Павла Климкина с поста министра иностранных дел.

«Это — объективная оценка результатов работы данного деятеля, дискредитировавшего свою страну и проводившего провальный, продиктованный из-за рубежа и далекий от интересов украинцев внешнеполитический курс», — заключил он.