Архангельск, 12 июня, 2019, 19:30 — ИА Регнум. По сообщениям Минобороны, военнослужащие отдельной мотострелковой бригады СФ прошли переобучение для несения службы на «Тор-М2ДТ» в полном объеме. Уже завтра, 13 июня, на полигоне «Капустин Яр» в Архангельской области состоятся учебные (стыковочные) стрельбы.

vitalykuzmin.net Тор-М2ДТ

Тем самым завершается комплектование Северного флота арктическими комплексами противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности.

Ранее Минобороны сообщало о необходимости расширить подразделение арктических «Торов» до полноценной бригады. Ее возможности, совместно с системами С-300 на Новой Земле и дальнобойными С-400 на Кольском полуострове, а также развернутыми на Крайнем Севере комплексами ПВО малой дальности «Панцирь-СА», способны перекрыть российские воздушные границы в Заполярье надежным щитом. Ее будут не в состоянии преодолеть ни летательные аппараты, включая беспилотники, ни ракеты противника.

Добавим, что различные модификации «Тора» стоят на вооружении нашей армии более трех десятков лет, но специально для арктических условий на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30 разработана морозоустойчивая версия мобильной зенитки. Перед тем как наладить ее серийное производство, вся техника и горюче-смазочные материалы прошли успешные испытания в условиях низких температур, показав хорошие эксплуатационные качества даже на 50-градусном морозе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, активизация по созданию военной инфраструктуры в Арктике началась в России в 2012 году. В настоящее время на островах Арктической зоны Северного ледовитого океана сформирована современная система контроля за воздушной и надводной обстановкой, силы северного флота регулярно осуществляют арктические походы и обеспечивают безопасность в районах Северного морского пути.

Ранее США неоднократно обвиняли Москву в милитаризации арктических территорий, но при этом сами постоянно наращивают свое военное присутствие в регионе.

Выступая 22 мая этого года на церемонии выпуска в Академии Береговой охраны США в Нью-Лондоне, советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил: «И хотя мы поощряем экономическое развитие региона с участием международного сообщества, мы должны обеспечить арктическим державам контроль над Арктикой. В качестве военнослужащих Береговой охраны США вы будете помогать противодействовать растущему военному присутствию России в Арктике, а также незаконным претензиям Китая на статус близкой к Арктике державы».

Болтон заверил присутствующих, что в скором времени США, при помощи нового корабля Береговой охраны, подтвердят свои лидирующие позиции в Арктике — регионе, «которому долгое время не уделялось необходимого внимания».