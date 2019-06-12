Каракас, 12 июня, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро собирается совершить официальный визит в Россию, сообщает 12 июня МИД боливарианской республики в своём микроблоге в Twitter.

Kremlin.ru Николас Мадуро во время военного Парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

«Скоро мы увидим президента Николаса Мадуро в России, подписывающим новые соглашения во благо народа», — указано в сообщении МИД Венесуэлы.

Напомним, правительство Венесуэлы уже подписало ряд соглашений о военно-техническом сотрудничестве с Россией, а также расширило деловые контакты с российскими компаниями, работающими в нефтегазовом секторе.

Как сообщало ИА REGNUM, попытка госпереворота в Венесуэле, возглавляемая ставленником США Хуаном Гуайдо, фактически провалилась несмотря на прямую поддержку Вашингтона и его сателлитов.