Минск, 12 июня, 2019, 18:49 — ИА Регнум. В Белоруссии наблюдается увеличение потока туристов в Чернобыльскую зону отчуждения, сообщил РИА Новости замдиректора Полесского радиационно-экологического заповедника Максим Кудин.

Иван Шилов ИА REGNUM Радиация

Чиновник уточнил, что несмотря на повышенный интерес со стороны туристов, пропускная способность заповедника со стороны Белоруссии ограничена и она составляет десять групп в месяц, при возможности индивидуальных поездок на одного человека.

Однако, Кудин отметил тот факт, что со стороны Украины все отдано на откуп туристическим коммерческим организациям. Согласно их данным, со украинской стороны ежедневно въезжают заповедник порядка 400−500 туристов.

Напомним, повышенный интерес туристов и туроператоров к территории катастрофы на ЧАЭС связывают с выходом сериала «Чернобыль"на телеканале НВО (США).