Симферополь, 12 июня, 2019, 18:28 — ИА Регнум. Три морских мины и авиабомба общим весом 3,5 тонны были взорваны специалистами МЧС в курортном поселке Орджоникидзе в Крыму, сообщает 12 июня пресс-служба регионального управления МЧС России.

75151578 Мина АМД-1000

Дайверы обнаружили в 100 метрах от берега на 13-метровой глубине подозрительный предмет. Специалисты МЧС опознали его как 1000-кг авиационную магнитную донную мину АМД-1000, применявшуюся ВВС СССР во время Великой Отечественной войны.

Рядом с ней были обнаружены ещё две аналогичные мины, а также немецкая 500-кг авиабомба SD-500.

Опасные находки решено было ликвидировать на месте. Отдыхающих на пляже людей вывели за пределы опасной зоны.

В результате взрывов никто не пострадал.