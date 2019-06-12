Калуга, 12 июня, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Сотрудниками МЧС на берегу реки Ока вблизи села Корекозево Перемышльского района Калужской области обнаружено тело 17-летнего подростка. Об этом 12 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM следователь Козельского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Виктория Суконкина.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По её словам, следствием назначена судебно-медицинская экспертиза. При осмотре каких-либо телесных повреждений на теле подростка не обнаружено.

10 июня следователь Козельского межрайонного следственного отдела по СУ СК России по Калужской области Виктория Суконкина сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что в Калужской области уже третий день продолжаются поиски 17-летнего подростка, который упал в реку Оку.

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