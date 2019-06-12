Москва, 12 июня, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Участие в несогласованной акции в поддержку ранее выпущенного на свободу журналиста Ивана Голунова в Москве приняли около 1200 человек. Об этом сообщает 12 июня пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

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«В нарушение Федерального закона N54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» около 1200 человек приняли участие в несогласованном публичном мероприятии (в Москве)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали за совершение административных правонарушений более 200 человек.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 11 июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сотрудник СМИ подозревался в сбыте наркотиков.

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