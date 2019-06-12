Мадрид, 12 июня, 2019, 17:16 — ИА Регнум. 12 июня мадридский «Реал» представил своего новичка — 21-летнего форварда Луку Йовича, перешедшего в команду «сливочных» за 60 млн евро.

Twitter: @realmadrid Лука Йович

Сербский нападающий провел потрясающий сезон, забив 27 мячей и отдав 6 голевых передач в 55-ти матчах во всех турнирах за «Айнтрахт». Однако, этот трансфер больше похож на неугомонную спешку влить свежую кровь в состав Зинедина Зидана. «Реал», как сорока, тащит все самое блестящее в своё гнездо. Например, в прошлом сезоне Винисиус и Васкес неудачно заменяли ушедшего в «Ювентус» Криштиану Роналду, поэтому Флорентин Перес выложил 100 млн евро за вингера сборной Бельгии Эдена Азара, который является самым ярким представителем на своей позиции в Английской Премьер-лиге. Также к команде уже присоединился 21-летний центральный защитник сборной Бразилии Эдер Милитао, задачей которого будет цементирование защиты в связке с Рафаэлем Вараном.

Теперь подробнее про Луку Йовича. Из преимуществ Луки Йовича можно отметить уверенную игру головой (1,9 выигранных верховых дуэлей за игру) и завершение атак, координацию и ловкость, а также хладнокровие при игре в последней трети поля. Однако, проблемой может стать то, что на позицию центрального нападающего при схеме 4−3-3, на которую будет делать ставку Зидан, может быть очень высокая конкуренция, где могут сыграть Карим Бензема, проведший очень сильный сезон, и Мариано Диас.

Одна из самых слабых сторон серба — это большое количество неточных пасов, о чем и говорит статистика. В прошедшем сезоне во всех турнирах средняя точность передач футболиста за матч составила чуть более 70%, что является просто катастрофическим показателем для игроков «сливочных». Для сравнения, точность передач Бенземы более 83%. Также еще может зайти речь про «полезность» игрока — Йович очень плохо отыгрывает в обороне, о чем говорит количество перехватов (менее 0,1 за игру) и блокированных ударов (около 0,2 за игру). Но одно из самых явных и слабых мест — это нестабильность игрока. Например, Лука может провести шикарный матч с «Челси», забив гол и получив оценку 7,62, а следующий же матч с «Байером-04» может провалить (6,19), потом опять забить в ответном матче с «Челси» (8,45) и ничего не сделать в матче Бундеслиги с «Майнцем-05» (6,11).