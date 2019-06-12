Киев, 12 июня, 2019, 17:15 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, который 18 июня посетит Берлин, проведет переговоры с главой Германии Франк-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом УНИАН стало известно из дипломатических источников.

Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Зеленский

«Это будет первая встреча лидеров Украины и Германии», — передает вещатель.

Как передавало ИА REGNUM, 24 мая канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики обсудили сотрудничество между двумя странами, а также урегулирование гражданского конфликта в Донбассе.

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