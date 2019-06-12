Таллин, 12 июня, 2019, 17:00 — ИА Регнум. На встрече российского министра транспорта Евгения Дитриха и министра экономики и коммуникаций Эстонии Таави Ааса на полях ПМЭФ-2019 удалось договориться об возобновлении работы межправительственной транспортной комиссии. Об этом и о других договоренностях сегодня, 12 июня, рассказал эстонский министр в интервью Postimees.

Аве Мария Мыистлик Таави Аас

Это первое за долгое время перерыва участие эстонского министра в работе форума. По словам Ааса, российская сторона готова сотрудничать и хочет видеть аналогичное желание от Эстонии. Он считает, что нынешнее возобновление контактов на высшем уровне позволит работать комиссии лучше, наладить межгосударственные отношения и взаимодействие бизнеса.

«Своей поездкой на форум мы продемонстрировали, что мы есть, мы никуда не исчезли. Эстония хочет работать с Россией. Если не поддерживать контакты, возможностью сотрудничать с россиянами воспользуются другие», — заявил министр.

Министр высоко оценил встречу президентов России и Эстонии, отметив, что «она открыла много дверей». При этом подчеркнул, что Эстония — часть Евросоюза и ей трудно поменять общеевропейский курс в отношении к России. Однако, считает министр, если Финляндии и Латвии удалось наладить успешное сотрудничество с Россией, то и Эстония может пойти по их пути.

Говоря о сферах сотрудничества, а точнее где оно может быть возобновлено, было названо следующее: пассажирские перевозки, транзит из Китая, а также отмена требования залога для лизинговых машин из Эстонии. Восстановление прямого авиасообщения между двумя странами на встрече не обсуждалось. Эстонские же порты, по мнению министра, привлекательны для России с точки зрения транзита в Скандинавию.

О том, когда и где пройдет новое заседание межправительственной комиссии, эстонский министр не сказал. Однако выразил надежду, что оно пройдет уже в этом году, а где именно будет решено после назначения руководителя комиссии от российской стороны. До этого необходимы встречи специалистов разных областей для дальнейшего развития сотрудничества, подчеркнул министр.