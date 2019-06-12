Киев, 12 июня, 2019, 16:58 — ИА Регнум. Украинский политтехнолог Тарас Загородний заявил, что вчерашний открытый судебный процесс в Конституционном суде Украине показал, что в украинском «законодательстве есть пробелы», в частности, «отсутствует порядок создания коалиции, процедура подтверждения факта существования коалиции». Соответствующее заявление Загородний сделал 12 июня в эфире одного из украинских телеканалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Мы видим, что представители президента (экс-президента Петра Порошенко — ред.) пока не предоставили юридический факт существования коалиции. Факт существования коалиции должен подтвердить или суд, или спикер парламента. Правовая коллизия в том, когда коалиция прекратила своё существование. При этом она заключается в том, кто подтверждает существование или не существование коалиции… Президент не может юридически определять факт существования коалиции. Вокруг этого и идет разговор», — сказал Загородний.

По его словам, президенту Владимиру Зеленскому выгодно идти на парламентские выборы осенью 2019 года, якобы тогда за него сможет проголосовать больше молодежи.

«Даже Зеленскому больше выгодны срочные выборы, поскольку молодежи будет больше осенью, чем летом. Явка будет больше. В принципе, он ничего не теряет и имеет возможность говорить, что парламент плохой. Это будет восприниматься минимум полгода… Всем основным игрокам нужно время, чтобы перегруппироваться, потому что даже на мажоритарке у Зеленского очень высокий рейтинг. Любой его кандидат имеет очень высокие шансы на победу. А так, до этого времени многие партии успеют раскрутиться и рассчитывать на коррекцию рейтинга Зеленского, чтобы идти на срочные выборы, тогда больше партий имеют шанс зайти. Та же «Свобода» имеет больше шансов зайти, «Оппозиционный блок», который недавно провел съезд», — считает Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня в Киеве в здании конституционного суда прошли открытые слушания, посвященные конституционности указа президента о роспуске Верховной Рады.

«11 июня в 10.00 Большая палата Конституционного суда Украины на пленарном заседании в форме устного производства начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» от 21 мая 2019 № 303/2019», — информирует пресс-служба КСУ.

Выступая в зале КСУ президент Зеленский выразил уверенность в том, что указ о роспуске парламента отвечает духу и букве закона.

«Люди уверены, что обжалование этого решения — это попытка народных депутатов на несколько месяцев удержаться за свои кресла, за неприкосновенность и за возможность обогащения», — сказал Зеленский.