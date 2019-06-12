Москва, 12 июня, 2019, 16:45 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали более 400 человек на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова в центре Москвы. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

"400 человек задержали в Москве во время акции», — говорится в сообщении.

Марш в защиту журналиста портала Meduza Ивана Голунова проходит в Москве 12 июня. Организаторы мероприятия с властями города ничего не согласовали.

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Напомним, что 10 июня внесистемная оппозиция, а также сотрудники ряда либеральных СМИ решили провести акцию в Москве в поддержку журналиста Ивана Голунова. Однако уже 11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено. Экспертизы не дали доказательств того, что сотрудник СМИ причастен к совершению преступления, поэтому его отпустили на свободу.

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