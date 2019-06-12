Киев, 12 июня, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Политический эксперт Владимир Шевченко поддержал возможность формирования в парламенте Украины однопартийного большинства на базе пропрезидентской партии «Слуга народа». Соответствующее заявление Шевченко сделал 12 июня в эфире одного из украинских телеканалов.

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«Можно разделить надежды Зеленского, что партия «Слуга народа» создаст однопартийное большинство… После революционных событий было создано коалиционное большинство, которое заявило о реформах по 44 направлениям одновременно. Тогда я сказал, что все эти реформы провалятся. Почему? Есть мировой опыт: ещё никто не проводил эффективные и успешные реформы в условиях коалиционного правительства. Коалиционное правительство — это лебедь, рак и щука. Должна быть политическая воля. Политическая воля в любой коалиции размывается», — сказал Шевченко.

По его словам, политические режимы, приближенные к тоталитарным, могут концентрировать ресурсы и силы для проведения успешных экономических реформ.

«Все успешные реформы, к примеру, в азиатских тиграх проводились в условиях режима, приближенного к тоталитарному. Это и Азербайджан, Казахстан, Беларусь намного лучше развивается чем Украина. В России, как бы о ней не говорили плохо, у неё есть достаточно серьезные успехи… Концентрация силы, концентрация власти несёт большие риски, если она будет использоваться против народа. Если она будет использована для развития, это даёт огромный плюс», — считает Шевченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пообещал не создавать парламентскую коалицию с Блоком Петра Порошенко и партией «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Напомним, 10 июня представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук заявил партия «Слуга народа» может сформировать однопартийное большинство в парламенте, если наберет достаточное количество голосов избирателей.

«Конечно, партии «Слуга народа» хотелось бы прийти и взять вотум доверия. Если народ позволит партии «Слуга народа» получить большинство в парламенте, это будет новое качество сотрудничества, качество видений и философии»,— сказал Стефанчук, комментируя возможные риски, если политсила решит создавать однопартийное большинство.