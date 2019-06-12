Москва, 12 июня, 2019, 17:00 — ИА Регнум. Власти Москвы призвали жителей города не принимать участие в несанкционированных акциях в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция и протесты

Отмечается, что представители руководства города провели встречу с организаторами протестной акции и предупредили их об ответственности за нарушение закона. Однако также чиновники отметили, что разрешение на аналогичное по содержанию мероприятие было выдано на 16 июня.

Как передавало ИА REGNUM, журналист Иван Голунов был заключен под стражу по подозрению в хранении запрещенных наркотических веществ. В последствие, он был отпущен на свободу в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Несмотря на то, что все обвинения в адрес корреспондента были сняты, оппозиция все равно решила провести акцию протеста в нарушении российского законодательства.