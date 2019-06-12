Степанакерт, 12 июня, 2019, 16:30 — ИА Регнум. Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики призывает азербайджанскую сторону воздерживаться от провокационных действий, искусственно обостряющих ситуацию. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ведомства.

Баку

«Сегодня ряд азербайджанских СМИ, основываясь на сообщении пресс-службы своего оборонного ведомства, распространили сведение о том, что армянские подразделения якобы нарушили режим прекращения огня в разных направлениях линии соприкосновения, применив при этом помимо различных видов стрелкового оружия и минометы калибра 60 мм. (8 снарядов).

МО Арцаха (Нагорного Карабаха) не только опровергает эту дезинформацию, но и сообщает о том, что в течение 11 июня и в ночь на 12 июня азербайджанская сторона на нескольких участках линии соприкосновения применила как дальнобойное и снайперское оружие различного калибра, так и гранатометы типа АГС-17 (5 снарядов). При необходимости мы можем обосновать данные факты соответствующими видеоматериалами.

Кроме того, по всей линии передовой наблюдается рост учебных полетов азербайджанских беспилотных летательных аппаратов и военной авиации, которые часто нарушают установленную зону полетов.

Министерство обороны Республики Арцах заявляет, что полеты ВВС Азербайджана находятся под пристальным контролем системы ПВО Армии обороны Арцаха, а подразделения полностью владеют оперативно-тактической ситуацией на передовой.

Министерство обороны Арцаха призывает азербайджанскую сторону воздерживаться от провокационных действий, искусственно обостряющих ситуацию, и безоговорочно выполнять договоренность о соблюдении режима прекращения огня, которая была достигнута при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В противном случае вся ответственность за обострение ситуации и вытекающие из нее последствия ложатся на официальный Баку», — говорится в заявлении.