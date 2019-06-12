Серов, Свердловская область, 12 июня, 2019, 16:31 — ИА Регнум. Двое неизвестных осквернили мемориал с Вечным огнём в городе Серове Свердловской области. Видео с действиями вандалов было опубликовано 12 июня в социальной сети «ВКонтакте» в одном из сообществ города Серова.

My-travels.club Мемориальный комплекс «Вечный Огонь». Серовск, Свердловская область

Происшествие случилось во второй половине дня 11 июня. На видео можно наблюдать, как двое подростков сначала пинали один из венков, снятый ими с мемориала, а потом подожгли венки и цветы у Вечного огня.

Огонь распространился моментально. Двое неизвестных тут же убежали.

На место возгорания прибыли сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области и потушили разгоревшееся пламя. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС, площадь пожара составила четыре квадратных метра. В ликвидации возгорания были задействованы 11 человек личного состава и две единицы техники.

Огнём были уничтожены венки на мемориале и повреждена стела мемориального комплекса. Виновники произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о похожем случае вандализма, который произошёл в городе Нефтеюганске. Подросток был задержан по подозрению в поджоге венков у Вечного огня рядом с памятником воину-освободителю. Мотивов своего поступка подросток объяснить не смог.