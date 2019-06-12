Киев, 12 июня, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Российский «Газпром» готов продавать Украине природный газ по прямым контрактам на 25% дешевле, чем сегодня «Нафтогаз Украины» закупает в Европе. Об этом 12 июня во время визита в Харьков заявил внефракционный депутат Верховной рады Юрий Бойко, комментируя итоги встречи с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге.

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«Мы очень хорошо продвинулись в части заключения прямых контрактов на закупку российского газа со снижением его стоимости на 25% от той цены, по которой газ покупается сегодня. Это подтвердил руководитель «Газпрома»… Тот бардак, который натворили с коммунальными тарифами, когда людей просто обрекли на энергетическую бедность, когда они не в состоянии платить за коммуналку и уже выброшены в позапрошлый век, мы устраним. Прямые переговоры с Российской Федерацией являются хорошим инструментом для этого», — полагает Бойко.

Он считает, что правительство Украины сможет снизить цены на газ для внутренних потребителей до $144 за 1 тыс. кубометров, если подпишет прямые газовые соглашения с «Газпромом».

"Тот же русский газ сегодня проходит через Украину, через Словакию, доходит в Австрию, а потом поставляется оттуда обратно в страну на $100 дороже, чем если бы он покупался по прямым контрактам на восточной границе. А что это значит? Это значит, что мы в состоянии снизить коммунальные тарифы, потому что цена газа для всех категорий: для населения, для коммуналки, для промышленности будет максимум 3800 грн.», — рассказал Бойко.

Депутат также прогнозирует снижение цен и инфляции после уменьшения цен на газ.

«Будет снижена цена на хлеб, на сахар, на все продукты, где газ присутствует как энергетическая составляющая… Это прямая заинтересованность людей, потому что они получат товары первой необходимости значительно дешевле», — подытожил Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня на экономическом форуме в Санкт-Петербурге глава компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что компания готова предоставить Украине скидку в 25% на поставки газа. По его словам, заключение прямого контракта на поставку российского газа важнее контракта на транзит голубого топлива.

«Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем сейчас», — сказал Миллер.

В свою очередь глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев напомнил, что Стокгольмский арбитраж обязал российскую сторону продавать Украине газ в первом квартале 2019 года по $300 за 1000 куб. м, во втором — по $221. Но «Газпром» отказался от этого.

Он сообщил, что сегодня украинская компания покупает газ в Европе дешевле: в первом квартале — по $259, во 2 квартале — по $212, июльская цена — $178.

Справка: в 2018 году Стокгольмский арбитраж снизил «Нафтогазу» годовой контрактный объем закупок газа у «Газпрома» до 5 млрд кубометров газа, однако оставил условие «бери или плати» для 80% от этого объема, то есть 4 млрд кубометров. Ценообразование было изменено с нефтепродуктовой формулы на привязку к цене германского хаба NCG. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года. Тем не менее в 2018 году «Газпром» отказался напрямую продавать газ «Нафтогазу» и даже вернул предоплату со стороны украинской компании.