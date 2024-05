Калуга, 12 июня, 2019, 16:10 — ИА Регнум. В Калуге отель Four Points by Sheraton получил премию «Отель года», став лучшим из 272 отелей Four Points by Sheraton в мире и лучшим отелем Marriott в Европе. Также отель Four Points by Sheraton Kaluga завоевал награды за выдающиеся успехи в шести номинациях, в том числе — «Самый рекомендуемый отель», сообщает 12 июня корреспондент ИА REGNUM.

Marriott.com.ru Four Points by Sheraton в Калуге

В мае 2019 года в Чикаго, Иллинойс, состоялась конференция генеральных менеджеров Marriott Select Brands, на которой были выбраны лучшие отели сети Marriott в мире за 2018 год. Это событие является давней традицией и частью культуры Marriott.

Отмечено, что Four Points by Sheraton Kaluga стал абсолютным рекордсменом победителем из более чем 1000 участников, получив высшую оценку сразу в шести номинациях. Это выдающийся результат не только для Калужской области, но и для всей России.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поздравил коллектив Four Points by Sheraton Kaluga с высокой наградой, пожелал дальнейшего развития, благодарных клиентов и расширения своих возможностей на территории калужского региона.

Напомним, выбор победителя премии «Отеля года» основан на финансовых показателях, отзывах гостей и качестве предоставляемых услуг.