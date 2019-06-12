Анкара, 12 июня, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции в рамках операции Pençe ликвидировали еще двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе Хакурк на севере Ирака. Об этом сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Иван Шилов Курды

«Общее число террористов, уничтоженных с начала операции, достигло 45», — говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним, вооруженные силы Турции проводят операцию Pençe в иракском районе Хакурк с 28 мая.

Рабочая партия Курдистана, представители которой сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства, считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена.

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