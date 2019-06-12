Бишкек, 12 июня, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Объем валового внутреннего продукта Киргизии за январь — май 2019 года составил около 184 млрд сомов (более 170,5 млрд рублей), что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года больше на 5,6%. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Потребительские цены и тарифы по сравнению с декабрем предыдущего года в целом по республике снизились на 0,3%. Однако, рост инфляции все же был зафиксирован в Чуйской, в Нарынской и в Баткенской областях — на 0,6%, в Иссык-Кульской области — на 0,9%.

При этом на всей территории страны зафиксирован рост потребительских цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки, за исключением города Ош и Таласской области. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились во всех регионах республики.

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За пять месяцев с начала 2019 года объем промышленной продукции составил 104 млрд сомов (около 96,4 млрд рублей), что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года больше на 17%.

Рост этого показателя произошел за счет роста производства основных металлов — на 47,2%, добычи металлических руд — на 38,2%, угля — на 19,8%, сырой нефти и природного газа — на 15,5% и текстильного производства — на 8,3%.

Также зафиксирован рост показателей в сельском хозяйстве — на 1,7%, в строительстве — на 5%, и в оптовой и розничной торговле — на 4,4%.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в 2018 году объем валового внутреннего продукта Киргизии составил 557,1 млрд сомов (около 516,4 млрд рублей по текущему курсу) и увеличился при этом на 3,5% по сравнению с 2017 годом.

Киргизстанская промышленность в минувшем году произвела продукции на 5,4% больше, чем в 2017 году, сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство — на 2,7% больше, сфера услуг — на 2,2%, сфера строительства — на 7,8%.

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