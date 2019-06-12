Бишкек, 12 июня, 2019, 15:31 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот Киргизии в январе — апреле 2019 года составил более $2 млрд (139,5 млрд рублей), что на 2,4% меньше показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба национального статистического комитета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным ведомства, при этом экспорт киргизстанской продукции в другие страны вырос на 7,1%, а объем импорта зарубежных товаров в Киргизию, напротив, сократился на 5,5%.

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С другими участниками Евразийского экономического союза Киргизия за первые четыре месяца 2019 года наторговала на сумму более $741 млн (около 51,7 млрд рублей), что по сравнению с январем — апрелем 2018 года больше на 1%.

Экспорт из Киргизии в страны ЕАЭС упал на 19,8%, а импорт — вырос на 8,7%. Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами-членами Евразийского альянса пришлась на Россию — 60,2% и Казахстан — 38,2%.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2018 года внешнеторговый оборот Киргизии составил $6,7 млрд (более 467,3 млрд рублей по текущему курсу). В том числе со странами-участницами ЕАЭС — $2,3 млрд (более 160,4 млрд рублей).

Наиболее активно Киргизия торговала с Россией, на долю которой пришлось 66,3% товарооборота республики с государствами-членами Евразийского экономического союза.

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