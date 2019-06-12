Киев, 12 июня, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.

Клуб «Шахтёр»

Также сообщается, что соглашение с 57-летним португальцем рассчитано на два года и вступает в силу с 12 июня года текущего. Должность главного наставника «Шахтера» стала вакантной после ухода его бывшего главного тренера итальянца Паулу Фонсека на должность главного тренера команды «Рома».

Отметим, ранее Луиш Каштру ранее работал в клубах «Порту», «Шавише» и «Витория Гимарайнш». Последний в минувшем сезоне специалист привел к пятому месту в национальном чемпионате. Каштру стал 33-м главным тренером «Шахтера».