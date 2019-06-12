Тайбэй, 12 июня, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Основатель Foxconn Терри Гоу оставит пост председателя правления для участия в выборах президента Тайваня. Об этом сообщает газета DigiTimes.

Dilma Rousseff Терри Гоу

Foxconn является крупнейшим предприятием Тайваня и ведущим мировым контрактным производителем электроники. По данным издания, Терри Гоу, основавший компанию в 1974 году, в скором времени оставит пост председателя для того, чтобы баллотироваться в президенты Тайваня в 2020 году.

После ухода Гоу пост председателя будет упразднён, а для управления компанией создан «операционный комитет», в который вошли девять руководителей подразделений Foxconn.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне Foxconn остановила часть производственных линий в связи с сокращением заказа на сборку смартфонов китайской компании Huawei.