Киев, 12 июня, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Руководство Верховной рады Украины призывает народных депутатов поддержать отставку Павла Климкина с должности главы МИД, поскольку он «не крепостной».

Gov.ua Павел Климкин

Об этом прессе заявила сегодня, 12 июня, первый заместитель председателя украинского парламента Ирина Геращенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я лично… буду призывать коллег рассмотреть это кадровое предложение для того, чтобы удовлетворить просьбу министра иностранных дел Климкина об отставке. Он действительно не крепостной, если он видит себя уже в политическом процессе, то это его полное право», — заявила Геращенко.

Напомним, что накануне в Верховной раде зарегистрировали очередное представление от президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины и назначении на этот пост главы миссии Украины Вадима Пристайко.

Геращенко в своем комментарии заявила журналистам, что Пристайко «мы все хорошо знаем»:

«Это профессиональный дипломат, карьерный, который долго работал и в министерстве иностранных дел на ключевых должностях».

Вместе с тем одна из руководителей парламента Зеленского пообещала лично прибыть в Раду и представить депутатам своего кандидата на пост главы украинской дипломатии:

«Это хороший сигнал. Как бы президент ни относился к отдельным депутатам, он должен уважать институт парламента, и именно с этого начинать свою работу».

ИА REGNUM напоминает, что 6 июня Рада уже отказалась поддержать проект постановления президента об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел.

Сам Климкин заявил, что будет полноценно работать «в переходный период» для президента Зеленского и не собирается «прятаться под стол от ответственности».

До этого глава МИД Украины заявлял, что хотел бы принять участие в парламентских выборах и стать депутатом в Раде следующего созыва.