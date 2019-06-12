Курган, 12 июня, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков в День России заявил о своём намерении баллотироваться на пост главы Зауралья. Это произошло во время выступления на Троицкой площади, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kurganobl.ru Вадим Шумков

«В последнее время мне задают вопрос: пойду ли я на выборы и от какой политической партии. Говорю вам: да, я пойду, и эта политическая сила — вы, жители Курганской области», — обратился к собравшимся Шумков.

Также сегодня, 12 июня, в Кургане проходит конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Партийцы поддержали кандидатуру Вадима Шумкова на выборах губернатора Зауралья. Однако тот заявил, что пойдёт на выборы самовыдвиженцем при поддержке единороссов.

«На сегодня общество очень разделено. И нужно это искоренить вместе. Ключевое слово: вместе. Я не конъюнктурщик», — ответил партийцам Шумков.

Он представил курганским единороссам свою программу выхода Курганской области из кризиса «Энергия перемен, энергия обновления».

Напомним, выдвижение кандидатов на пост губернатора Курганской области началось 6 июня 2019 года. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года. На сегодня, кроме Вадима Шумкова о выдвижении на пост главы региона заявил лишь представитель КПРФ, депутат гордумы Кургана Яков Сидоров.