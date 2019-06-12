Оклахома-сити, США, 12 июня, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Форвард баскетбольного клуба «Оклахома-Сити» Пол Джордж перенес вторую операцию на плече, сообщает 12 июня официальный сайт команды.

Cipriana Canovi Пол Джордж

Также сообщается, что в ходе операции игроку восстановили суставную губу левого плеча. Ранее, в мае текущего года, баскетболисту уже провели операцию из-за разрыва сухожилия правого плеча.

Как ожидается, из-за восстановления от травм игрок будет вынужден пропустить, как минимум, начало тренировочного лагеря перед следующим сезоном регулярного чемпионата НБА.

Отметим, в минувшем сезоне НБА Пол Джордж набирал в среднем по 28 очков, делал по 8,2 подбора и отдавал по 4,1 результативные передачи за матч, проводя на площадке в среднем по 37 минут за игру.