Москва, 12 июня, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» изготовит ракету-носитель «Союз-2.1а», которая впервые будет использоваться для пилотируемого запуска, к концу 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя РКЦ «Прогресс».

Kremlin.ru Ракета-носителя «Союз-2.1а»

В настоящее время для запусков пилотируемый космических кораблей серии «Союз МС» используются ракеты-носители «Союз-ФГ». В этой РН используются элементы, изготавливаемые на украинском ракетно-космическом предприятии, поэтому в Роскосмосе решили перейти на ракеты-носители «Союз-2.1а», в которой используются только отечественные комплектующие.

По данным издания, в первая ракета-носитель «Союз-2.1а», которая будет использоваться для пилотируемого запуска, будет сдана Роскосмосу в конце 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне на космодроме Байконур начали сборку РН «Союз-2.1а», которая будет использоваться для запуска корабля «Союз МС-14». Этот испытательный запуск, запланированный на 22 августа, пройдёт в беспилотном режиме.