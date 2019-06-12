«Реал» отказался отдавать Хамеса в аренду в «Наполи»
Мадрид, 12 июня, 2019, 14:33 — ИА Регнум. «Реал» отклонил стартовое предложение «Наполи» о переходе полузащитника Хамеса Родригеса. Об этом сообщает Calciomercato.
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Хамес Родригес
Отмечается, что «Наполи» выразил готовность взять колумбийского хавбека в аренду. Однако «Реал» ответил отказом, поскольку хочет продать игрока не менее чем за €50 млн.
Напомним, Хамес в течение двух сезонов выступал за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды.
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