Мадрид, 12 июня, 2019, 14:33 — ИА Регнум. «Реал» отклонил стартовое предложение «Наполи» о переходе полузащитника Хамеса Родригеса. Об этом сообщает Calciomercato.

Realmadrid.com Хамес Родригес

Отмечается, что «Наполи» выразил готовность взять колумбийского хавбека в аренду. Однако «Реал» ответил отказом, поскольку хочет продать игрока не менее чем за €50 млн.

Напомним, Хамес в течение двух сезонов выступал за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды.

Читайте также: «Бавария» объявила об уходе Хамеса Родригеса