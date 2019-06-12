Мадрид, 12 июня, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Сербский форвард Лука Йович, недавно перешедший футбольный мадридский клуб «Реал», прошел успешное медобследование в одной из столичных испанских клиник, сообщает 12 июня пресс-служба «Реала».

Www.eintracht.de Лука Йович

Официальная презентация игрока в качестве футболиста «Реала» состоится позднее 12 июня на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и в ходе неё игрок впервые выйдет на поле в форме мадридского клуба и даст пресс-конференцию.

Отметим, ранее, 4 июня, стало известно о переходе 21-летнего футболист в состав мадридской команды из немецкого «Айнтрахта». Соглашение Йовича с клубом рассчитано до 2025 года.

Напомним, в минувшем сезоне игрок сыграл за немецкий клуб в 42 матчах и отметился в них 27 голами и 6 результативными передачами.