Киев, 12 июня, 2019, 14:38 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 12 июня, обсуждают получившее большой общественный резонанс заявление представителя нового президента Андрея Геруса о том, что Владимир Зеленский во время предвыборной кампании не давал прямого обещания о снижении тарифов на газ и электроэнергию для населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о формуле «Роттердам+», что это несправедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть», — заявил Герус в эфире одного из украинских телеканалов 11 июня.

Соответственно, он категорически отказался давать прогноз, когда тарифы могут быть понижены.

«Если пересмотреть, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования и развитие экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20−30%, а может и больше», — сказал Герус.

Экономист Сергей Фурса в своем комментарии отмечает, что Зеленский никому ничего не должен и действительно никому ничего не обещал в плане тарифов.

«Герус абсолютно прав. Не было ни одного обещания Зеленского снизить тарифы… А то, что люди подумали, что он хороший парень и обязательно их снизит, то это проблема людей. Которые хотят шары. И хотят легких решений сложных проблем», — заявляет эксперт.

По его мнению, Зеленский не должен снижать тарифы, потому что это приведет к экономическим проблемам Украины.

«И Зеленский делает правильно, что не делает ничего, чтобы их снизить… Но плохо, что Зеленский сознательно дал людям обмануться, думая, что он их снизит», — резюмирует экономист.

Политолог Николай Спиридонов публикует данные, согласно которым, при средней зарплате в 220 евро средний счет за жилищно-коммунальные услуги составляет 88 евро (40% от зарплаты).

«Одна из главных задач нового президента Владимира Зеленского — изменить нынешнюю ситуацию. Этого ждут от него процентов 80% украинцев, которые уже воют от нынешних тарифов. Именно ликвидация всяческих накруток и «роттердамов+», которые достались в наследство от предыдущей власти, может обеспечить Зеленскому стабильную поддержку избирателей на ближайшие годы. Ждём решительных действий президента», — призывает эксперт.

ИА REGNUM напоминают, что, по данным соцопроса Киевского международного института социологии, в первые 100 дней президентства Зеленского 40% украинцев ожидают снижения тарифов. В предвыборной кампании Зеленский действительно много говорил о «проблеме, которая очень сильно волнует народ Украины», однако снижения тарифов в случае своей победы прямо не обещал.

«Дам подсказку: на «т» начинается, на полный капец заканчивается — тарифы на коммуналку».

После второго тура президентских выборов соратник нового президента Дмитрий Разумков заявил, что снижение коммунальных тарифов — это «не совсем прерогатива президента». Вместе с тем он отметил, что со временем, возможно, снижение коррупционной составляющей даст возможность снизить тарифы, но это точно не вопрос ближайшего будущего.

После госпереворота на Украине зимой 2014 года цены на коммунальные тарифы и энергоносители увеличились в 6−10 раз и будут расти дальше в ближайшие годы.