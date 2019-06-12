Минск, 12 июня, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Посольство России в Белоруссии организовало 11 июня торжественный приём по случаю государственного праздника Российской Федерации — Дня России. Более ста гостей — представителей гражданского общества и руководства Белоруссии, учёных и деятелей искусств, а также зарубежных дипломатов лично встречал и приветствовал посол России Дмитрий Мезенцев.

ИА REGNUM День России в Белоруссии

Посольский приём прошёл в неформальной обстановке. Музыкальное сопровождение обеспечил квартет, исполнивший всемирно известные композиции классической музыки.

Посольство проинформировало, что «по случаю государственного праздника — Дня России посольство и консульский отдел 12 июня будут закрыты». Тем не менее, в этот день организации российских соотечественников и русские общественные объединения — в Минске, Витебске, Гродно, Могилёве и других городах проводят тематические мероприятия, акцентируя внимание на позитивном эффекте и перспективах объединения Белоруссии и России.

Ранее, 8 июня в Минске состоялся масштабный праздник «День многонациональной России»: около кафедрального православного собора, а затем и у Дворца спорта перед минчанами выступили фольклорные коллективы и популярные артисты из разных регионов России. Праздничные мероприятия прошли также в минском Доме Москвы и офисе Россотрудничества.

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Напомним, 30 апреля президент России Владимир Путин подписал указы об отзыве из Белоруссии российского посла и своего спецпредставителя Михаила Бабича, назначив в тот же день послом России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.