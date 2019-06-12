Москва, 12 июня, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Московское «Торпедо» объявило о переходе в команду полузащитника Александра Рязанцева и нападающего Игоря Лебеденко. Об этом сообщается на сайте клуба.

Кирилл Венедиктов Александр Рязанцев

Отмечается, что Рязанцев и Лебеденко подписали с клубом контракты, рассчитанные на один год.

Добавим, что Рязанцев перешёл в «Торпедо» из «Химок», а Лебеденко — из воронежского «Факела». Оба футболиста являются воспитанниками «Торпедо».

Напомним, в сезоне 2018/19 «Торпедо» заняло первое место в зоне «Центр» второго дивизиона и вышло в Футбольную Национальную Лигу (ФНЛ). По окончании сезона главным тренером команды стал бывший футболист сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич.

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