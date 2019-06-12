Пекин, 12 июня, 2019, 14:15 — ИА Регнум. Руководство Huawei признало, что в связи с санкциями США китайской компании придётся отказаться от планов по захвату лидерства на глобальном рынке смартфонов в 2019 году. Об этом сообщает GizChina.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайский смартфон

Ещё в ноябре 2018 года глава одного из подразделений Huawei Ричард Ю заявил, что китайская компания обойдёт Apple и Samsung и станет мировым лидером по количеству поставленных смартфонов в 2020 году. По итогам 2018 года Huawei обошла компанию Apple и вышла на второе место по поставкам смартфонов. Однако санкции в отношении китайской компании, принятые в мае администрацией США, заставили руководство Huawei пересмотреть свои планы.

«Мы стали бы крупнейшими в четвертом квартале этого года, но теперь мы считаем, что этот процесс может занять больше времени», — сказал директор по стратегии потребительского подразделения Huawei Шао Янг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запрет на сотрудничество с американскими компаниями заставил Huawei отменить выпуск новой модели ноутбуков Matebook, в которых использовались процессоры Intel и операционная система Windows.