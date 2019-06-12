Севастополь, 12 июня, 2019, 14:01 — ИА Регнум. В День России в Севастополе активисты Молодежного совета при региональном отделении партии «Единая Россия» вместе с жителями и гостями города развернули самый большой флаг Российской Федерации. Главный символ государства развернули на площадке перед памятником «Солдат и Матрос». Площадь флага составляет 2400 кв. м., его длина — 60 метров, ширина — 40 метров. В акции приняли участие более 100 человек.

Пресс-служба Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Флаг России

По словам секретаря Севастопольского регионального отделения ЕР, депутата Государственной Думы Дмитрия Саблина, для всей России сегодняшний праздник стал уже привычным.

«А севастопольцы, ни на день не переставая быть русскими, своим мужеством и патриотизмом 5 лет назад сделали этот праздник для Севастополя и Крыма государственным. Для Севастополя это особый день. Хочу поздравить всех севастопольцев с Днем России! Мы — единая команда вместе со всей нашей необъятной страной. Сегодня мы собрались здесь, у памятника «Солдат и Матрос», потому что это место — символ стойкости и мужества русского народа», — сказал Дмитрий Саблин.

Активист Молодежного совета при региональном отделении «Единой России» Денис Холодков поделился впечатлениями, что «флаг разворачивали как будто всем Севастополем».

«Севастополь — это одно из самых великих исторических мест в России. Именно поэтому мы решили развернуть здесь самый большой флаг нашего государства», — подчеркнул Холодков.

Также в рамках мероприятия Дмитрий Саблин поздравил юных севастопольцев родившихся ровно 5 лет назад, 12 июня 2014 года.

«Мы сегодня поздравили двух девочек, Еву и Василису. У них сегодня первый в жизни юбилей. Они родились в России. Они вместе с нами разворачивали огромный триколор. У них совпал личный и государственный праздник. Это очень здорово», — сказал парламентарий.

Флешмоб в честь Дня России сопровождал торжественный военный оркестр, который исполнил гимны Севастополя и России.

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