Киев, 12 июня, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Украинский эксперт по энергетике Дмитрий Марунич заявляет, что никакой частной компании, которая бы поставляла газ из ресурсов Газпрома на Украину не может быть в ближайшее время.

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С таким заявлением эксперт выступил сегодня, 12 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Во-первых, Газпром судится по текущему контракту, оспаривая решение арбитража в Стокгольме. Во-вторых, поставки газа в адрес частной компании в Украине в 2013 г. (речь идет о компании УкргазЭнерго, — ред.), которые превысили поставки «Нафтогазу», вероятно, стали одной из больших ошибок Газпрома. Этот аргумент сыграл против него при вынесении арбитражем решения: т. е. Газпром поставлял газ не только «Нафтогазу», а в иске требовал компенсации от последнего по «бери или плати».

ИА REGNUM напоминает, что 11 июня в эфире одного из телеканалов Украины представитель президента Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус предложил оппозиционным политикам Юрию Бойко и Виктору Медведчуку поставлять газ из РФ через частную компанию, которую надо создать специально для этих целей.

«Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти на Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить спасибо», — сказал Герус.