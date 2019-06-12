Москва, 12 июня, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Оппозиционный блогер Алексей Навальный был задержан сегодня, 12 июня, правоохранительными органами в Москве на несогласованной акции в поддержку журналиста портала Meduza Ивана Голунова.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Как ранее сообщало ИА REGNUM, журналист портала Meduza Иван Голунов был задержан по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Во время задержания у него были якобы изъяты пакетики с наркотическими веществами. Также наркотики были обнаружены на его съемной квартире.

Голунов заявил, что он не виновен и наркотики ему подбросили полицейские. Данный инцидент он связывал со своей профессиональной деятельностью журналиста — расследователя.

10 июня ряд либеральных СМИ, а также внесистемная оппозиция решили провести акцию в поддержку Голунова. Однако уже 11 июня после проведения экспертиз было объявлено, что уголовное преследование Голунова прекращено, и его отпустили на свободу, так как экспертизы не дали доказательств его причастности к совершению преступления. Организаторы марша в поддержку Голунова заявили, что согласовать массовое мероприятие с мэрией Москвы не удалось.

Тем не менее часть внесистемной оппозиции и представители ряда либеральных СМИ решили все равно выйти на несогласованную акцию протеста в Москве. Несколько десятков человек были задержаны. Среди задержанных — Навальный.