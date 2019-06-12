Москва, 12 июня, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Совет Российской академии наук по космосу призвал Роскосмос начать опытно-конструкторские работы по проекту автоматической межпланетной станции «Венера-Д». Об этом рассказал ТАСС руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный.

Www.venera-d.cosmos.ru Межпланетная станция «Венера-Д»

Первоначально предполагалось, что финансирование российской станции для изучения Венеры будет включено в Федеральную космическую программу на 2016−2025 годы. Однако «Венера-Д» не попала в итоговый проект программы из-за сокращения бюджета.

Проект «Венера-Д» обсуждался на последнем заседании Совета по космосу РАН, прошедшем 29 мая. Эксперты одобрили проект и предложили его к реализации.

Академик РАН Зелёный рассказал, что после этого Совет направил в Роскосмос обращение о необходимости начала финансирования опытно-конструкторских работ. Планируется, что в 2019 году будут выбраны технические предложения, а в 2020 году начнётся разработка эскизного проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая Совет по космосу РАН также порекомендовал Роскосмосу разработать специализированный спутник для мониторинга солнечной активности.