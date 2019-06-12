Симферополь, 12 июня, 2019, 13:24 — ИА Регнум. День России символизирует преемственность тысячелетней истории Отечества и новый этап в развитии страны, перемены, без которых невозможно движение вперёд, а воссоединение с крымским полуостровом — один из главных символов современного государства. Об этом 12 июня глава Крыма Сергей Аксёнов написал в своем поздравлении на странице в Facebook.

Глава Крыма Сергей Аксёнов

«За 29 лет, прошедших после принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, наша страна преодолела огромный путь от ослабления государственности и разрушения устоев до возрождения, одним из главных символов которого стало воссоединение Крыма с Россией», — написал глава РК, отметив, что Россия исторический, духовный и культурный центр великой цивилизации, Русского мира.

«Наши выдающиеся соотечественники внесли бесценный вклад в сокровищницу мировой культуры, науки, искусства. Наша страна не раз меняла ход истории и геополитическую реальность. Так было в прошлом, так происходит и сегодня», — подчеркнул Сергей Аксёнов.

В связи с праздником, в городах крымского полуострова проходят различные памятные и развлекательные мероприятия — выставки, концерты, мастер-классы, флешмобы.

«Мы должны помнить, что своему рождению этот праздник, уже в далёком 90-м году, обязан принятию Декларации о государственном суверенитете. Севастопольцы, как никто другой понимают ценность и значимость этого слова — суверенитет, и то, что только вместе, сплотившись, можно отстоять развитие и процветание нашей родины России», — заявил во время выступления перед жителями Севастополя вице-губернатор города Илья Пономарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в Крыму торжественно присвоили симферопольскому аэропорту имя выдающегося художника-мариниста Ивана Айвазовского. На мероприятии присутствовала прапраправнучка художника Аманда Роджер и первые лица республики.