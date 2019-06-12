Симферополь, 12 июня, 2019, 13:20 — ИА Регнум. Торжественная церемония присвоения международному аэропорту Симферополя имени выдающегося художника-мариниста Ивана Айвазовского состоялась 12 июня, в день России, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Аэропорт Симферополя

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, жители республики испытывают чувство гордости за своего великого соотечественника.

«Он стал тем человеком, имя которого осталось в веках благодаря его творчеству. Он жил в Феодосии и любил этот город и завещал ему все своё наследие. Хочу высказать благодарность Феодосийской картинной галерее, которая сохранила его достояние. Аэропорт Симферополь является одним из лучших в России и уверен, что и дальше он будет успешно развиваться и с честью носить имя Айвазовского», — отметил Аксёнов.

Генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин поблагодарил крымчан, которые выбрали имя Ивана Константиновича.

«Для нас это большая ответственность, мы очень благодарны и ответственно относимся к этому выбору», — сказал гендиректор.

Собравшимся представили выставку репродукций работ Айвазовского, театрализованное выступление, а также небольшой концерт ансамбля песни и танца «Арарат». На мероприятии также присутствовала прапраправнучка художника Аманда Роджер.

«Меня очень трогает, что народ Крыма до этих пор чтит память моего прапрапрадеда. Я испытываю большую радость и гордость от этого», — отметила потомок Айвазовского.

Завершились торжественные мероприятия церемонией гашения почтовой открытки, которую «Почта Крыма» специально выпустило для этого события.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года по итогам голосования в рамках проекта «Великие имена России» аэропорту Симферополя решили присвоить имя выдающегося мариниста Ивана Айвазовского. В мае 2019 года президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.