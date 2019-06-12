Севилья, Испания, 12 июня, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Аргентинский защитник футбольного клуба «Севилья» Габриэль Меркадо перейдет в катарскую команду «Аль-Райян». Об этом 12 июня сообщается в официальном Twitter «Аль-Райяна».

Twitter: @AlrayyanSC Габриэль Меркадо

Также в сообщении катарской команды отмечается, что переход в команду Меркадо — это первая официальная сделка клуба по приобретению иностранных игроков на нынешний сезон. Другие подробности соглашения между клубом и 32-летним игроком не сообщаются.

https://twitter.com/AlrayyanSC/status/1138477973676462080

Отметим, Габриэль Меркадо играл за «Севилью» в последние три года, и в минувшем сезоне выступил за клуб в 34 матчах, отметившись в них тремя голами.