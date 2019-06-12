Киев, 12 июня, 2019, 12:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в вопросе смены губернаторов в регионах страны у правительства нет разногласий с президентом Зеленским.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

Об этом Гройсман заявил на заседании правительства 12 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Процедура назначения губернаторов предполагает представление Кабинета министров за подписью премьер-министра президенту на назначение… Это двойная процедура. Которая говорит о том, что они главы ОГА) — двойного подчинения: правительству и президенту. Я глубоко убежден, что у нас здесь разногласий с президентом нет, чтобы поставить им задачи эффективно и качественно работать», — сказал премьер.

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент Зеленский уволил сразу 15 губернаторов и сразу же назначил исполняющих обязанности глав областных государственных администраций.

Гройсман на заседании правительства заявил, что хотел бы передать новоназначенным чиновникам «привет» и сказать, «чтобы не расслаблялись», а исполняли все задачи, поставленные его правительством.

«Потому что очень быстро приведут в тонус», — уточнил премьер.

До этого пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила, что Зеленский считает необходимым уволить губернаторов всех областей, однако правительство отказывается согласовать этот шаг.

«Президент Украины инициировал снятие всех губернаторов, но Кабинет министров утвердил снятие лишь 13 руководителей областей. Мы не знаем принципов избирательности правительства. Мы надеемся, что будут сняты все губернаторы», — отметила Мендель.