Окленд, США, 12 июня, 2019, 12:24 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб НБА «Голден Стэйт Уорриорз» намеревался предложить своему нападающему Кевину Дюранту долгосрочный контракт, сообщает 12 июня The Athletic.

TechCrunch Кевин Дюрант

Также в этом контракте должен был быть предусмотрен пункт о возможности обмена по требованию игрока.

При этом в пятом матче плей-офф финальной серии с командой «Торонто Рэпторз» 30-летний баскетболист получил серьезную травму и у него, предположительно, разорвано ахиллово сухожилие. На фоне того, что игрок может пропустить большую часть следующего сезона неизвестно, предложит ли ему руководство «Уорриорз» долгосрочный контракт.

Отметим, шестой матча финальной серии плей-офф НБА нынешнего сезона состоится 14 июня в Окленде и начнется в 04:00 мск.