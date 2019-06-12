Киев, 12 июня, 2019, 12:14 — ИА Регнум. В администрации экс-президента Украины Петра Порошенко «искали материальную мотивацию» при назначении послов и советников. Об этом 12 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

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«Во время предыдущей власти в администрации президента искали мотивацию, в том числе материальную, чтобы согласовать назначение послов, посланников и даже советников в страны. Все нужно ломать и ломать жестко, потому что то, что происходило на протяжении последних пяти лет — это позор. Внешне казалось, что кто-то делает красивую картинку, делает какие-то заявления, но за заявлениями не было сути. Должна работать вся система, а не только президент, не только министр. Она была демотивированна, она не чувствовала, что была реально нужна этой стране, как минимум этой власти», — сказал Грищенко.

По его словам, отсутствие кадровых назначений в МИД Украины «никак не отразится» на работе внешнеполитического ведомства. Грищенко считает, что «переходный период» в МИД «продолжается уже пять лет».

«Ничего не происходило хорошего. Пять лет происходило разрушение дипломатической службы. Об этом мало кто дискутирует. Но внутренние процессы были ужасными. Я об этом знаю, потому что люди, которые начиная с периода, когда мы отстаивали независимость нашего государства без каких-либо ресурсов, без каких-либо возможностей, на собственных интеллектуальных ресурсах, на своем стремлении отбить любые попытки ограничить суверенитет, навязать какие-то схемы, которые нас ограничивали в будущем, те люди не почувствовали, что их могут использовать так как они заслуживают», — сказал Грищенко.

Он также выразил надежду на то, что «те знания, которые точно были» у кандидата на пост главы МИД Украины Вадима Пристайко, «помогут ему изменить ситуацию» в дипломатической службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин попросил парламент поддержать его просьбу об отставке.

«Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорится, спасибо. Заранее», — отметил Климкин в Twitter.

Министр подал заявление об отставке еще 17 мая. 6 июня Рада не проголосовала за его отставку.

11 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел страны и внес в парламент предложение назначить главой МИД бывшего главу украинской миссии в НАТО и экс-посла Украины в Канаде Вадима Пристайко.