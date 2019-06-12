Берлин, 12 июня, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Глава правящей в Германии партии Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбуаэр заявила, что необходимо стремиться к сотрудничеству и поддержанию отношений с Российской Федерацией. Об этом она заявила на конференции в Берлине.

Www.cdu.de Аннегрет Крамп-Карренбуаэр

«Даже во времена холодной войны мы всегда поддерживали контакты с тогдашним СССР. Я считаю это правильным. С моей точки зрения, это совершенно не предосудительно, если премьер-министр — неважно, из какого политического лагеря, — также принимает участие в конференциях в России и встречается с российским президентом», — сказала глава ХДС.

Она подчеркнула, что Россия для Германии слишком большой сосед, чтобы её можно было просто игнорировать. В связи с этим Берлин должен постоянно стремиться сделать целью германской политики сотрудничество с поддержание отношений с Россией. При этом Крамп-Карренбуаэр отметила, что было бы очень хорошо, чтобы Россия «отказалась от попыток дестабилизации» своих ближайших соседей, а также Евросоюза в целом разными способами. Якобы таким образом Россия «компенсирует свою внутриполитическую слабость».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюзу нужно налаживать отношения с Россией и в ближайшее время он обязательно проведет обстоятельные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.