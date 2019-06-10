Вашингтон, 9 мая, 2024, 04:12 — ИА Регнум. Из-за угрозы конфискации активов, попавшие под санкции Запада миллиардеры из России, начали постепенно переводить их на родину или в более дружественные страны. Об этом агентству Bloomberg рассказали на условиях анонимности два российских олигарха.

Ervins Strauhmanis Деньги

По данным издания, большинство миллиардеров принимают решения вернуть свои активы в Россию либо в Объединенные Арабские Эмираты и подобные страны.

При этом, Кипр и Швейцария перестали ещё раньше предоставлять услуги по управлению семейными накоплениями, если их учредителями или бенефициарами значатся граждане России, написал автор.

Отмечается, что 26 олигархов, включенных в Индекс миллиардеров Bloomberg, имеют общее состояние в 350 млрд долларов.

Многие из них вынуждены переводить бизнес и активы в Россию, чтобы не лишиться всего. При этом, о возможной национализации нажитого, предпочитают не думать, написало издание.

Авторы отметили, что некоторые российские миллиардеры имеют большие накопления в наличных деньгах, которые хранятся в «нераскрытых местах». Среди таких они назвали магната по производству удобрений Андрея Гурьева и нефтяного бизнесмена Вагита Алекперова.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин, обращаясь к бизнесменам, которые столкнулись с прессингом на Западе, заявил, что надежнее вкладывать капиталы в России. Глава государства отметил, что это касается и масштабных инфраструктурных проектов, и локальных. Не наступайте дважды на одни и те же грабли, подчеркнул российский лидер.

Условия для ведения бизнеса в России будут максимально предсказуемыми, заявил Путин 25 апреля на съезде РСПП. Возможные «вопросы» к этой позиции не изменят экономическую политику страны, добавил Путин.

Российский миллиардер Олег Дерипаска в сентябре 2023 года заявлял о медленном, но верном возвращении в РФ выведенных активов «деловых русичей». От 500 млрд до 1 трлн долларов или евро, которые инвестировали россияне на Западе в активах, акциях, недвижимости, банковских счетах различными путями постепенно возвращаются в Россию и являются неплохим подспорьем для восстановления экономики и инвестиционной активности, отмечал он.