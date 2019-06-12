Киев, 12 июня, 2019, 11:57 — ИА Регнум. Инфляция в Украине в мае 2019 года в годовом выражении (т.е. по сравнению с маем 2018 года) составила 9,6%,

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

Об этом сообщила государственная служба статистики Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, наибольший рост цен снова зафиксирован на овощи — 53%, а также на железнодорожный пассажирский транспорт — 28,2%, автодорожный пассажирский транспорт — 24,4%, услуги канализации — 23%, а также хлеб — 20,2%.

В целом инфляция в мае ускорилась с 8,8% в годовом измерении месяцем ранее.

В Нацбанке Украины, между тем, признают, что фактический показатель инфляции уже превысил траекторию прогноза, запланированную в инфляционном отчете.

«Прежде всего, это произошло вследствие действия временных факторов предложения», — поясняет регулятор.

Нацбанк Украины также говорит о стремительном повышением цен на «сырые продукты питания» в результате их недостаточного предложения. Кроме того, подчеркивает НБУ, высокими темпами дорожало топливо из-за сложностей с импортом энергоресурсов из Белоруссии и России.

ИА REGNUM напоминает, что государственный бюджет Украины на 2019 год рассчитан на основе показателя инфляции в 7,4%.

В конце мая эксперт, глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что овощи из условного «борщевого набора» в апреле 2019 года подорожали на 24,7% по сравнению с мартом, а потребительская инфляция по официальным данным составила 1%. Таким образом, отметил тогда эксперт, стоимость овощного набора росла почти в 25 раз быстрее инфляции.